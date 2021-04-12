İftar duası nedir? İftarda hangi dualar okunur? İftar duası ve anlamı ve İftar duası nasıl yapılır?

Ramazan ayı geldi. Oruç tutacak vatandaşlar "İftar duası nedir? İftarda hangi dualar okunur?" Sorularına yanıt arıyor. Peygamber Efendimizin İftar duası ve anlamını sizler için derledik. 11 ayın sultanı Ramazan ayında İftarda okunacak duaları öğrenmek isteyen Müslümanlar, oruca niyet ederken, ibadetlerini de eksiksiz yerine getirmek istiyor. Peki, İftar duası nedir, İftarda okunacak dualar nelerdir? Oruca nasıl niyet edilir? İşte, İftarda okunacak dualar ve sahur duasının okunuşu

İftar duaları mübarek Ramazan ayı devam ederken, araştırılan konulardan oldu. İftarda nasıl dua etmeliyiz? sorusunun yanıtı çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. İftar sofralarının bereketiyle bu mübarek ayı dolu dolu geçirecek olan çok sayıda Müslüman, İftar duasını okuyarak, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. Peki, İftarda hangi dualar okunur? İftar duası nedir? İşte, İftar duası Türkçe okunuşu, anlamı ve İftarda okunacak dualar hakkında ayrıntılı bilgiler...

İFTAR DUASI NEDİR?

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü

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İFTAR DUASI ANLAMI



"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.