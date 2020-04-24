İftar duası nasıl yapılır? İftar duası nedir? İftarda hangi dua okunur? İftarda okunacak dualar? Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutmaya başlayanlar iftar öncesi iftar duası nasıl yapılır? İftar duası nedir? İftarda hangi dua okunur? İftarda okunacak dualar gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte iftar sevincin artıran iftar duaları.

Ramazan sevincini yaşamaya başlayan Müslümanlar sahurunu yaptı ve iftar beklemeye başladı. İftar coşkusunu ve sevincini artırmak için iftar duası okumak isteyenler ise iftar duası nasıl yapılır? İftar duası nedir? İftarda hangi dua okunur? İftarda okunacak dualar gibi konuları araştırdı.

İFTAR DUASI NEDİR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.