İftar duaları: Ramazan-ı Şerif ayında okunacak Türkçe İftar duası! En güzel iftar duaları ve anlamları nelerdir? İftar duası ile ilgili hadisler!

Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun! Ramazan ayı girerken iftar ve sahur duaları da merak ediliyor. Sizler için en güzel iftar duaları nelerdir, anlamları nedir onu araştırdık. Ramazan ayındaki iftar duaları, Arapça'sı ve Türkçe meali! Türkçe iftar duası nasıl yapılır?

Hadisi şeriflerde geçen en güzel iftar dualarını sizler için derledik! Ramazan ayı iftar duaları nelerdir? İftar duası nedir? İftar duası Arapça ve Türkçe meali! İftar duası ile ilgili bilgiler! İftar duası nelerdir?

HADİS-İ ŞERİFLERDE GEÇEN İFTAR DUALARI

--- Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir. Nitekim İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edildiğine göre: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iftar ederken:

[Zehebezzameü vebtelletilurûgu vesebetelecru inşêallâh]

'Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâallâh ecir sabit olur.' derdi."

(Kaynak : Ebu Davud, es-Sünen, es-Sıyam)

--- Mu'âz ibni Zühre (Radıyallahu Anhüma) 'dan rivayete göre: "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iftar ettiğinde:

[Allahümme leke sümtü vealê rızgıke eftartü]

'Ey Allah! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim.' derdi"

(Kaynak : Ebu Davud, es-Sünen, es-Sıyam)

--- İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) 'dan gelen rivayette ise Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iftar vakti şöyle dua ederdi:

[Allahümme leke sümnê vealê rızgike eftarnê fetegabbel minnâ inneke entessemiulalim]

'Ey Allah! Senin için oruç tuttuk. Rızkınla iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü ziyade işiten ve hakkıyla bilen Sensin, ancak Sen.'

(Kaynak: İbnü's-Sünni, Amelül-yevmi vel-leyle - en-Nevevi, el-Ezkar)

--- Enes (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herhanbi bir Müslüman oruç tutar da, iftar anında:

[Ya azîmü ya azîm! Ente ilêhî lêilehe ğayruk, iğfirlizzenbelazîm, feinnehü lê yeğfiruzzenbelazîme illêlazîm]

'Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim İlahım ancak Sensin. Senden başka hiçbirilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak bi büyük günahı Büyükten başkası mağfiret edemez.' derse, mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.

Bunu çocuklarnıza öğretin, zira muhakkak bu Allah-u Te'ala'nın ve Rasulü'nün sevdiği bir kelimedir. Allah-u Te'ala bununla (dua edenin) dünya ve ahiret işlerini yoluna koay."

(Kaynak : İbnü Asakir, Tarihi Medineti Dimeşk - Ali el-Müttaki, Kenzü'l-ummal - Ali el-Üchûri, Fezailü şehri Ramazan)

(Teşekkür : Bu zikirlerin tariflerini, hadisleri ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)