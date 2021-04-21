Torunuyla iftar alışverişinden dönen talihsiz kadın, motosikletin altında kaldı

Konya'da iftar için 7 yaşındaki torunuyla birlikte alışverişten dönen Peruzed Koçak, yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları sağlık görevlilerine "Yaşama umudu yok mu?" diyerek sinir krizi geçirdi.

Konya'da saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda, Peruzed Koçak, torunu Ayşe Miray Doğru ile iftar için alışveriş yaptıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ile torununa çarptı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan Peruzed Koçak, olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi. Anneanne ve toruna çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabilen sürücü Mehmet Urmamen de yaralandı. Yaralı sürücü Urmamen, Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kazayı haber olay yerine gelen yakınları ise Peruzed Koçak'ın cansız bedeninin başında, sağlık görevlilerine 'Yaşama umudu yok mu?' diye sordu, ardından sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA