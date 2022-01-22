Son dakika haberi | İETT otobüsü kaza yaptı: Yolcular kırık camdan böyle çıkarıldı

Son dakika haberler... İETT otobüsü kaza yaptı: Yolcular kırık camdan böyle çıkarıldı Yolculardan biri kaza anını anlattı Küçükçekmece Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsünün, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İett otobüsü kaza yaptı: Yolcular kırık camdan böyle çıkarıldı

Yolculardan biri kaza anını anlattı

İSTANBUL - Küçükçekmece Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsünün, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yolcular kırık camdan böyle çıkarıldı.

Kaza, Küçükçekmece Sefaköy'de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Saadettin Güvercin yönetimindeki 34 GA 2589 plakalı İETT otobüsünün tekerleği patladı. Dolu olan otobüs, yoldan çıkarak bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Kazanın ardından otobüste büyük bir panik yaşandı. Kazanın ardından yardıma koşan vatandaşlar, yolcuları kırık camdan dışarı çıkardı. O anlar da cep telefonu kamerasına yandı. Kazada şoförle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralı yolcular hastaneye kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolculardan Ömer Karaca, kaza anını anlattı. Karaca, "Bir anda çarptı savruldum düştüm. Bağrışmalar oldu. Camları kırdılar. Herkes otobüsten çıktı. Ben yaralı değilim. Yaralılar ambulansla gittiler. Otobüsün sağ ön tekeri patladı. Şoför iyi zapt etti otobüsü. Takla falan atmadık" dedi.