İESOB'nin Gönül Sofrasında Buluştular

Buca'nın Kaynaklar ilçesinde bulunan İESOB Uygulamalı Eğitim Oteli'nde düzenleneniftar programınaİzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mustafa Özuslu, İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Murat Aşkar, Buca'nın unutulmaz isimlerinden Cemil Şeboy, EGEKOOP Başkanı Hüseyin Aslan, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, İzmir Ticaret Borsası Başkanvekili Ercan Korkmaz, Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri vemerkezde faaliyet gösteren odaların başkan ve yöneticileri katıldı.

Her yıl merkezde ve ilçelerde gerçekleştirdikleri iftarların artık geleneksel hale geldiğini kaydedenİESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 6 ayrı bölgenin ardından merkezdeki programla bu yılkiiftarları tamamladıklarını söyledi.

Ramazan mesajları

Konuşmasında oda yöneticilerine mesajlar veren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Ramazan ayının değerinin iyi kavranması gerektiğine dikkat çekti.

Ramazan ayının sabır, bereket ve paylaşım ayı olduğunu hatırlatan Mutlu, teşkilat üyelerine tavsiyelerde bulundu. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Mutluşunları söyledi: 'Ramazan ayı, insanlara ruhlarını, kalplerini arıtabilmeleri için fırsatlar sunar. Bu çerçevede yetime öksüze, fakire fukaraya, sahip çıkın. Yardımların makbulü gizli yapılanlardır. Günlük yaşamınızda, işlerinizde sevgi ve saygıyı esas alın. Bir olayı, bir kişiyi, iş hayatınızda veya sosyal yaşamınızdaki gelişmeleri değerlendirirken empati kurmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde hoşgörünüz artacak, en sıkıntılı durumlarda bile bir çıkış noktası bulmanız kolaylaşacaktır. Ana babanız hayatta ise, kıymetini bilin.Onları hoş tutmak, ihtiyaçlarını gidermek görevimizdir. Kalp kırmamaya özen gösterin, aranızdaki kırgınlıkları bitirin. Devlete millete sahip çıkın. Öfkenize ve nefsinize hakim olun. Öfke ve nefis bir olup aklın önüne geçmesin. Sabretmesini bilmek ise her işin sonunda hayırlara vesile olur. Sabırlı olan kazançlı çıkar.'

Mutlu'nun ardından kürsüye gelen İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam,Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu ile Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, esnaf temsilcileri ile duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Kaynak: Bültenler