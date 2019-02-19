İdris Koçovalı, Çukur'a Geri Döndü!

KOÇOVALILAR İLE KARAKUZULAR ARASINDAKİ MÜCADELE BÜYÜYOR!

Bölümün final sahnesinde Çeto'nun "Baykal" olarak hitap ettiği gizemli kişiden Vartolu'nun ölmesini istemesi ise tansiyonu yükseltti.

'Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesinde Çeto, yüzüklü adamın yönlendirmesiyle kendisini gizemli bir ismin karşısında bulduğu. Deri eldivenlerini gördüğümüz ve Çeto'nun "Baykal" adıyla hitap ettiği bu kişi ekran başındakilerin aklında da büyük bir soru işareti yarattı. İzleyiciler "Baykal yaşıyor mu?" sorusunun sormaya başladı. Vartolu'nun mahallede açtığı müzikle geçmişine dönen ve öfkeden deliye dönen Çeto'nun, bu kişiden Vartolu Salih'in ölmesini istemesi ise ekran başındakileri şoke etti.

ÇUKUR, ZİRVEDEKİ YERİNİ ALDI!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da10.87 izlenme oranı (rating), 22.53izlenme payı (share), AB'de 8.34 izlenme oranı (rating), 20.15 izlenme payı (share), Total'de ise9.39 izlenme oranı (rating), 20.48 izlenme payı (share) ile üç kategoride de pazartesi akşamının birincisi oldu. İzleyiciler #benimmahallem etiketiyle Twitter'da yorumlarını paylaştı. #benimmahallem etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 50 dakika, dünyada 6 saat 10 dakika, #çukur etiketi iseTürkiye'de10 saat TT listesinde kaldı. Gecenin bir diğer etiketi #Baykal ise Türkiye'de 6 saat 30 dakika TT listesinde yer alarak pazartesi akşamı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İDRİS, ÇUKUR'A GERİ DÖNDÜ!

İdris'in, Koçovalılardan ayrı olmasına ve mahallede bulunmamasına dayanamayan Aliço, İdris'le yüzleşti. Aliço'nun, İdris'e geçmişte kendisine verdiği sözü hatırlatması İdris'in takım elbisesini giyip Çukur'a geri dönmesini sağladı. Mahallenin kahvesinde oturan Koçovalı Kardeşler ve Çukur'dakiler İdris'in dönüşünü büyük bir sevinçle karşıladı.

Kaynak: Bültenler