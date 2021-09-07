İDOB, bale sezonuna "Uyuyan Güzel" eseriyle başlayacak
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İDOB, bale sezonuna "Uyuyan Güzel" eseriyle başlayacak

İDOB, bale sezonuna 'Uyuyan Güzel' eseriyle başlayacak
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2021-2022 bale sezonunu, tekniği ve estetiğiyle balenin önemli eserlerinden biri olan "Uyuyan Güzel" ile açacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2021-2022 bale sezonunu, tekniği ve estetiğiyle balenin önemli eserlerinden biri olan "Uyuyan Güzel" ile açacak.

Eser, 11 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalı "Uyuyan Güzel"i Fransız balet Marius Petipa'nın koreografisine sadık kalarak, İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu.

Eserde, "Prenses Aurora" karakterini Büşra Ay, Berfu Elmas, Gizem Atik Tuncay ve Zeynep Güçoğlu, "Prens Florimund"u Erhan Güzel, Batur Büklü, Çağatay Özmen ve Berkay Günay, "Carabosse"yi İlke Kodal, Nuri Arkan ve Melike Manav, "Leylak Perisi"ni ise Julia Hartmann ile Merve Topaldemir'in yanı sıra Büşra Ay ve Melike Manav dönüşümlü olarak oynayacak.

Müzikleri Pyotr İlyiç Çaykovski'ye ait olan, konservatuvarlarda üzerine incelemeler yazılan "Uyuyan Güzel" ilk kez 1890 yılında St. Petersburg'da sahnelendi.

Dekor tasarımını Adnan Öngün'ün yaptığı eserin kostüm tasarımına Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımına ise Önder Arık imza attı.

Uyuyan Güzel, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 15,17 ve 18 Eylül'de saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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