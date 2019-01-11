İdo ve Şehir Hatları Vapurları'nda Sefer İptalleri
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:
Beşiktaş-Bostancı 08: 10 - 08: 40
Bostancı-Beşiktaş 07: 30 - 08: 00
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08: 45 - 09: 25
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07: 40 - 08: 20
Yalova-Yenikapı 07: 15 - 08: 30
Yenikapı-Yalova 07: 45 - 09: 00
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12: 00 - 15: 00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 - 10: 45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 - 11: 45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 - 10: 55
ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR
Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:
07: 50 Kadıköy-Sarıyer
07: 30 Beşiktaş-Adalar
07: 55 Bostancı-Karaköy
Kaynak: DHA