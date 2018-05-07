"İdo'nun Sesi Yok" Yorumu İbrahim Tatlıses'i Kızdırdı: Peki Kızlar Neden Çıldırıyor?

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen İbrahim Tatlıses, sık sık oğlu İdo Tatlıses'le ilgili paylaşımlar yaparak "Yanındayım" mesajı veriyor.

ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığını açıklayan İbrahim Tatlıses, müzik sektöründe emin adımlarla ilerleyen oğlu İdo Tatlıses'e her fırsatta desteğini dile getiriyor.

"SEN İDO'YU KISKANIYORSUN"

Son olarak sosyal medyadan oğlunun konser görüntüsünü paylaşan Tatlıses, "İdo'nun sesi yok" şeklinde yorum yapan takipçisine ilginç bir karşılık verdi. Kızların oğlu için çıldırdığını belirten Tatlıses, "Sen İdo'yu kıskanıyorsun. Derdin belli" ifadelerini kullandı.

İşte Tatlıses'in takipçisine verdiği cevap;