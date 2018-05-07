"İdo'nun Sesi Yok" Yorumu İbrahim Tatlıses'i Kızdırdı: Peki Kızlar Neden Çıldırıyor?
Oğluyla ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses "İdo'nun sesi yok" şeklinde yorum yapan takipçisine "Madem sesi yok neden kızlar çıldırıyor. Sen İdo'yu kıskanıyorsun" şeklinde cevap verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen İbrahim Tatlıses, sık sık oğlu İdo Tatlıses'le ilgili paylaşımlar yaparak "Yanındayım" mesajı veriyor.
ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığını açıklayan İbrahim Tatlıses, müzik sektöründe emin adımlarla ilerleyen oğlu İdo Tatlıses'e her fırsatta desteğini dile getiriyor.
"SEN İDO'YU KISKANIYORSUN"
Son olarak sosyal medyadan oğlunun konser görüntüsünü paylaşan Tatlıses, "İdo'nun sesi yok" şeklinde yorum yapan takipçisine ilginç bir karşılık verdi. Kızların oğlu için çıldırdığını belirten Tatlıses, "Sen İdo'yu kıskanıyorsun. Derdin belli" ifadelerini kullandı.
İşte Tatlıses'in takipçisine verdiği cevap;
YORUMLAR (31)
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Çıldıran varmı bilmem ama varsa da babasının parası içindir !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ben hic cok yakisikli olup da garsonluk tezgahtarlik vs yapanina kizlarin cildirdigini gormedim , neden acep ? x unlu bayan " sevgiilim cok karizmatik karakter sahibi, yakisikli vs " e be kadin hep de nedense zengin oluyorlar! gozunu sevim yurtdisi unlulerin karakter sahibi kadinlarini, bi bakiyorsun danscisi korumasi ile ask yasiyorlar, bizimkiler kadar parasi olup da halen parali erkek pesinde kosanina rastlamadim....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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mirasın bitsin görelim kim yüzüne bakacak. ))))Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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sendeki sesin onda biri yok o cocukta kusura bakma ibo abi.bizim kızlar da ergen psikolojısını atana kadar tutarlar oglunu..akılları baslarına gelınce anlarlar gercek sanatcıları.gelıp gecıcı yanii..biz hiç bayılmıyoruz kusura bakma..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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la kırroCevap Yaz Yayından Kaldır