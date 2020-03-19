İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu - Haberler
Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Piyade, Güncel

İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayır şehit oldu. Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen roketli saldırıda da Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş şehit oldu.

19.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:59
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş, şehit oldu.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı sağ olsun" denildi.

BAHAR KALKANI HAREKATI BÖLGESİ'NDE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş şehit olduğunu duyurdu. Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu

Haberin Videosu:

Suriye İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

PTT'de koronavirüs için ilginç önlem! Görevli ile müşteri arasına streç film çekildi Haberler
PTT'de koronavirüs için ilginç önlem! Görevli ile müşteri arasına streç film çekildi
Koronavirüs kış hastalığı mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüs kış hastalığı mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haberler
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haberler
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi Haberler
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Futbol Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 18:11:59. #1.15#
title