İdlib'te Rus İHA'sı düştü SURİYE'nin İdlib kentinde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

SURİYE'nin İdlib kentinde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Kente bağlı Harem ilçesi kırsalında bulunan Duveli köyünde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA düştü. Yükselen dumanlar Türkiye sınırındaki mahallelerden de görüldü. Ağaçlık alan düşen İHA'nın enkazı başında toplanan vatandaşlar, naralar attı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA