İdlib şehitlerinin ailelerine haber verildi

10.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:36

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri, Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in Niğde ve Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın Kırıkkale'deki ailelerine haber verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, bugün vefat eden dayısının cenazesi için Sarız ilçesine giden ailesine yolda haberi ulaştırdı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başlayan Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı anlaşıldı.

Öte yandan şehidin ağabeyi Uzman Çavuş Doğan Albayrak'ın da İdlib'de görev yaptığı belirtildi.

Niğde

Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) şehadet haberini, Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde yaşayan annesi Keban ve babası Mehmet Ali'ye Vali Yardımcısı Cemil Kılınç verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık bir ay önce nişanlandığı anlaşılan şehit Alper'in 4 kardeşin en büyüğü olduğu belirtildi.- Kırıkkale

Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın (25) şehadet haberi de Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan ailesine ulaştırıldı.

Şehadet haberinin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Özcan'ın 2 yıl önce göreve başladığı belirtildi.

Kaynak: AA