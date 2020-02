İdlib şehitleri için Osmaniye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

29.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:26

Osmaniye'deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK), İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından tüm şehitler için dua yaptırıldı. Etkinliğe destek veren Osmaniye'deki taraftar dernekleri adına konuşma yapan Sedat Köle, "Bizler Osmaniye'deki Taraftar Dernekleri olarak bugüne kadar gerek Osmaniye meselelerinde, gerekse ülke meselelerinde her zaman duyarlı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün de burada bu amaçla bulunmaktayız. Mehmetçiklerimize yapılan hain saldırı sonrası Kahraman Ordumuz bunu yapanlara en ağır şekilde karşılık vermektedir. Cenab-ı Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bizler devletimizin, polisimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Mesele siyasi değil, memleket meselesidir. Tüm Osmaniyeli hemşehrilerimiz gibi, her bir vatansever de Kahraman Türk Ordumuzun yanında olmalıdır. Katılım ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



Tüm STK'lar adına konuşma yapan Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (OSEV) Dönem Başkanı ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı da, "Bilindiği gibi Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana ülkemiz, bölgede barışı sağlamak ve mazlumlara kol kanat germek için gereken her türlü adımı atmıştır. 27 Şubat 2020 tarihinde, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait konvoya yapılan hain saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Türk Milleti bu acı günü asla unutmayacaktır. Osmaniye'deki STK'lar olarak, bu alçak ve menfur saldırıyı, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ancak, Kahraman Türk Ordumuz, kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştirecektir. Zira askerlerimize yapılan bu alçak saldırı karşılıksız bırakılmadı ve bundan sonra da bırakılmayacağına inancımız tamdır. Kahraman Ordumuz, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır. Bugün geldiğimiz bu noktada her türlü ihtilafı bir kenara bırakarak ülkemiz, milletimiz ve mazlumlar için kenetlenmemiz gerekiyor. Bugün burada, bu meydanda bunun en güzel örneğini Osmaniye olarak verdik. Katılımlarınız için hepinize şahsım, cemiyetim, organizasyona öncülük eden spor camiasının çok kıymetli dernekleri adına teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun. Suriye'de zalimlerin zulmüne engel olmak ve barışı tesis etmek için devletimizin atacağı her türlü adımı, ülkemizin nüfusuna göre en fazla şehit veren ili Osmaniye olarak koşulsuz ve şartsız destekliyoruz. Yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Kahrolsun Esed Rejimi, Varolsun Kahraman Türk Ordusu. Ne Mutlu Türküm Diyene!" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Ali Onur Hoca tarafından İdlib Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" sloganları ve tekbirlerin ardından etkinlik sona erdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA