İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2)
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İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2)

Ahmet Hamdi Akseki Camisinden görüntü İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın naaşının camiye getirilmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelmesi ve şehit ailesine taziyede bulunması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin camiye gelişi Bakanlar Abdulhamit Gül ve Bekir...

01.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:44
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2)

Ahmet Hamdi Akseki Camisinden görüntü

şehidi Uzman Onbaşı 'nın naaşının camiye getirilmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelmesi ve şehit ailesine taziyede bulunması

MHP Genel Başkanı 'nin camiye gelişi

Bakanlar Abdulhamit Gül ve Bekir Pakdemirli'inin aileye taziyede bulunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve aileye taziyede bulunması

Cenaze namazına katılanlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiye ve aileye taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2)
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