İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
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İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?

Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biri olan İdlib'in yazımında şüpheye düşülmektedir. İdlib ve İdlip yazmak konusunda karasız kalanlar İdlib nasıl yazılır, İdlib mi, İdlip mi, İdlib ne demek sorularının yanıtlarını soruyor. Peki, İdlib nasıl yazılır?

03.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:51
İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?

Bitişik ve ayrı yazılan kelimeler konusunda en çok karıştırılan kelimelerden olan kelimesi, ve İdlib şeklinde yazılmakta; zaman zaman karışıklık yaşanmaktadır. Peki İdlib nasıl yazılır? İdlip mi, İdlib mi? İdlib ne demek? İşte İdlib'in doğru yazımı!

İDLİB NASIL YAZILIR? İDLİB NE DEMEK?

İdlip: Yanlış

İdlib: Doğru

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan İdlib şehrinin adı "İdlib" olarak yazılır.


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: İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
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