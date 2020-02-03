: İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?

03.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:51

Bitişik ve ayrı yazılan kelimeler konusunda en çok karıştırılan kelimelerden olan İdlib kelimesi, İdlip ve İdlib şeklinde yazılmakta; zaman zaman karışıklık yaşanmaktadır. Peki İdlib nasıl yazılır? İdlip mi, İdlib mi? İdlib ne demek? İşte İdlib'in doğru yazımı!

İDLİB NASIL YAZILIR? İDLİB NE DEMEK?

İdlip: Yanlış

İdlib: Doğru

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan İdlib şehrinin adı "İdlib" olarak yazılır.

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