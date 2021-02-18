İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
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İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi

18.02.2021 13:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:34
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli uzman çavuş Ramazan Erdoğan'ın isteği üzerine polis ekipleri, Erdoğan ailesinin evine Türk bayrağı astı.

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli uzman çavuş Ramazan Erdoğan'ın isteği üzerine polis ekipleri, Erdoğan ailesinin evine Türk bayrağı astı.

2011 yılında babası Mehmet Gazi Erdoğan'ı göçük altında kaybeden İskenderun 39'uncu Piyade Tugayı'nda görev yapan ve Suriye'nin İdlib kentinde bulunan uzman çavuş Ramazan Erdoğan, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak 1 yıldır görmediği ailesinin evine Türk bayrağı gönderilmesi talebinde bulundu. Bu talebin ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, uzman çavuş Ramazan Erdoğan'ın Karapınar Mahallesi'nde oturan ailesi ziyaret edildi.

Polis ekipleri uzman çavuşun annesi Üveyş Erdoğan'ın elini öperek, oğlundan selam getirdiklerini ifade edip ardından isteği üzerine dev Türk bayrağını, müstakil eve asarak selam durdu.

Uzman çavuşun annesi Üveyş Erdoğan, oğluyla bir yıldır görüşemediğini ve bayrak sürprizi ile duygulandığını ifade ederek, duyarlılıklarından dolayı polislere teşekkür etti.Evlerine polis ekiplerinin Türk Bayrağı ile gelmesinin onur verici olduğunu belirten uzman çavuşun ağabeyi Murat Erdoğan, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Kardeşimi uzun süredir göremediğimiz için bu sürpriz bize moral oldu. Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

 


İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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