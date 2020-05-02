İdlib'de geçiş noktası açan Tahrir El Şam örgütüne protesto
02.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:05
Suriyeliler İdlib bölgesinde Hayat Tahrir El Şam örgütünü rejim tarafından kontrol edilen topraklara geçiş noktası açtığı için protesto etti.
Suriyeliler İdlib bölgesinde Hayat Tahrir El Şam örgütünü rejim tarafından kontrol edilen topraklara geçiş noktası açtığı için protesto etti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG) "İdlib ve Halep bölgesindeki şehirlerde ve köylerde Hayat Tahrir El Şam'ın uygulamasına karşı büyük gösteriler düzenlendi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com