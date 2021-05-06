İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında?
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İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında?

İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Yaptığı pratik tariflerle tanıdığımız İdil Yazar, 3 farklı yemek kitabıyla mutfaklarda ve haftanın 3 gu¨nu¨ I·DI·L'DEN programıyla beIN GURME'de pratik tariflerle seyirci karşısına çıkıyor. Sosyal medya hesabında da aktif olan İdil Yazar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yaptığı pratik tariflerle tanıdığımız İdil Yazar, 3 farklı yemek kitabıyla mutfaklarda ve haftanın 3 günü İDİL'DEN programıyla beIN GURME'de pratik tariflerle seyirci karşısına çıkıyor. Sosyal medya hesabında da aktif olan İdil Yazar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar'a dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İDİL YAZAR KİMDİR?

1985 doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi'nde, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Babson College'da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu. 2 sene New York'ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty'de görev aldı. 2009 yılında Türkiye'ye döndü ve spikerlik yaptı.

2013 senesinde Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Spikerlik tecrübesi, aşçılık eğitimi ve mutfağa olan tutkusunu 2015 senesinde İdil Yazar YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi. 1000'den fazla yayınladığı tarif ve 1 milyon abonesiyle YouTube'un en büyük kanallarından biri.

30 Dakikada Tarifler adı altında 3 farklı yemek kitabıyla mutfaklarda ve haftanın 3 günü İDİL'DEN programıyla beIN GURME'de pratik tariflerle karşınızda.

İDİL YAZAR KAÇ YAŞINDA?

İdil Yazar,1985 doğumlu olup 36 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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