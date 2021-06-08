İdil Sivritepe kimdir? Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir?

7 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Dizide "Şebnem" karakterini canlandıran İdil Sivritepe kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir?

7 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Dizide "Şebnem" karakterini canlandıran İdil Sivritepekimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir?

İDİL SİVRİTEPE KİMDİR?

İdil Sivritepe, 1990 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölümü'nde tamamlamıştır. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alarak 2014 yılında Sil Baştan dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Çilek Kokusu dizisinin kadrosunda yer almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; baş rolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna dahil olan İdil Sivritepe, Bahar karakterini canlandırmıştı. Son olarak 7 Haziran 2021 tarihinde Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Aşkın Tarifi" dizisinde "Şebnem" karakterine hayat vermektedir.

İdil Sivritepe 1.69 boyunda, 55 kilo ve boğa burcudur. Sosyal Medya platformu instagram'ı aktif olarak kullanan güzel oyuncunun instagramda 273 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram'daki kullanıcı adı ise idilsivritepe'dir.