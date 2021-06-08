İdil Sivritepe kimdir? Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İdil Sivritepe kimdir? Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir?

İdil Sivritepe kimdir? Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

7 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Dizide "Şebnem" karakterini canlandıran İdil Sivritepe kimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir?

7 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Dizide "Şebnem" karakterini canlandıran İdil Sivritepekimdir? İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir?

İDİL SİVRİTEPE KİMDİR?

İdil Sivritepe, 1990 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölümü'nde tamamlamıştır. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alarak 2014 yılında Sil Baştan dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Çilek Kokusu dizisinin kadrosunda yer almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; baş rolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna dahil olan İdil Sivritepe, Bahar karakterini canlandırmıştı. Son olarak 7 Haziran 2021 tarihinde Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Aşkın Tarifi" dizisinde "Şebnem" karakterine hayat vermektedir.

İdil Sivritepe 1.69 boyunda, 55 kilo ve boğa burcudur. Sosyal Medya platformu instagram'ı aktif olarak kullanan güzel oyuncunun instagramda 273 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram'daki kullanıcı adı ise idilsivritepe'dir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Sedat Peker Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir
Magazin Atilla Taş Kenan Doğulu Seren Serengil Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İdil Sivritepe kimdir? Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i İdil Sivritepe kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:44:29. #1.14#

title