İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
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İdil Fırat, Mert Fırat, Çeşme, Magazin

İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama ile bebek beklediklerini duyurdu.

21.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:55
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz

Mert Fırat ve İdil Fırat çifti bebek bekliyor. Eylül 2018'de Çeşme'de dünya evine giren çift, bebek beklediklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Mert Fırat haberi şu sözlerle açıkladı;

"Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
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