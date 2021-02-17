İdil Kaymakamlığı, öğrencilerin YKS başvuru ücretini ödeyecek

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, ilçede yaşayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretini karşılayacaklarını bildirdi.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, ilçede yaşayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretini karşılayacaklarını bildirdi.

Özsoy, yaptığı açıklamada, öğrencilere destek olmak amacıyla ilçede yaşayan öğrencilerin YKS başvuru ücretlerini karşılamayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) başvurması gerektiğini belirten Özsoy, "Temennim ve isteğim öğrencilerimizin güzel üniversiteler kazanarak ilçemizi onurlandırmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ