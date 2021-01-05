İdil'de polis vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı
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İdil'de polis vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı

05.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:26
İdil'de polis vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, vatandaşları evden hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için broşür dağıttı.

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, vatandaşları evden hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde evden hırsızlık olayları hakkında vatandaşları uyarmak ve bu kapsamda duyarlılık oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Mahalleleri gezen ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ

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