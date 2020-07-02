İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi nedir? İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi nerede uygulanacak? Atatürk'ün 83 yıl önce tasarladığı İdeal Cumhuriyet Köyü, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Şimşek hayata geçirilecek. Peki, İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi nerede uygulanacak? İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi nedir?

Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Şimşek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 83 yıl önce tasarladığı İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi'ni hayata geçiriyor. İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi nedir?İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi nerede uygulanacak?

İDEAL CUMHURİYET KÖYÜ PROJESİ NEDİR?

Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden Afet İnan, Atatürk'ün Türkiye'yi temelden kalkındırma amacıyla tasarladığı "Cumhuriyet Köyü" projesinin belgesini Türk Tarih Kurumu'na vermişti. Eski Başbakan merhum Bülent Ecevit de "Köykent" projesini aynı temele dayandırmıştı.

Atatürk'ün "Cumhuriyet Köyü" bu planla hayata geçecek. Proje Danimarka'da uygulandı, dünyaya örnek oldu.

İDEAL CUMHURİYET KÖYÜ PROJESİ NEREDE UYGULANACAK?

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, projeyle ilgili bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de tasarlamış olduğu ve Danimarka'nın Brondby şehrinde uygulanarak tüm dünyaya örnek olan fikrini gururla hayata geçireceğiz" dedi.

Gölbaşı Hobi Köy projesi ile tarım arazilerine sahip çıktıklarını belirten Şimşek şunları söyledi: "Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşerek projemizin startını verdik. Köy kahvesi, köy meydanı, ahır, kümes gibi hayvanların besleneceği alanlar ile bostan gibi birçok alanın da oluşturulacağı köyümüzde vatandaşlarımız doğal ortam ile buluşacak."

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