İddialara göre Star Wars Battlefront 3 gelmeyebilir

Battlefield 2042'nin piyasaya sürülmesiyle birçok Star Wars hayranı EA'nın DICE'nin yeni bir Battlefront oyunu yapmasını bekliyordu, ancak geliştiricilerin bu fikri şu anlık sadece düşündüğü bildirildi.

Star Wars Battlefront II, 2017'de DICE'in ilk Battlefront oyunundan sadece iki yıl sonra piyasaya sürüldü. Birkaç yıllık ücretsiz güncellemeden sonra Battlefront II, ücretsiz verildikten sonra herkesin oynamak istediği bir Star Wars çok oyunculu oyunu haline geldi.

EA TARAFINDAN KAPATILDI

Tom Henderson'a göre Battlefront 3, lisanslı bir oyun olması nedeniyle "EA tarafından kapatıldı". Ayrıca, Battlefront II'nin arkasındaki Dennis Brannvall da dahil olmak üzere birden fazla büyük geliştirici şirketten ayrıldı ve bu da devam oyunun gelme olasılığını düşürdü.

"Battlefront 3, DICE'tan lisanslı bir oyundu, ancak sonuçta, oyun, lisans maliyetleri nedeniyle EA tarafından kapatıldı. Eski bir geliştirici, "Aynı parayı kazanmak için %20 daha fazla satış gerektiği için geri çevrildi" dedi." Sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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