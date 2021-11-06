İddia: MAD Lions, 2022 sezonu için Unforgiven ile anlaştı!

Dot Esports'un haberine göre 2021 LEC Şampiyonu MAD Lions, 2022 sezonunda mücadele etmek üzere nişancı rolü için Unforgiven ile anlaştı!

MAD'in önceki nişancısı Carzzy ile ilgili birçok iddia bulunuyordu. Bunlardan biri G2 Esports'a transfer olabileceğiydi. Diğeri ise LEC'de kurulacak yeni "süper takım" olan Team Vitality'de forma giyeceğiydi. Yine kaynaklardan gelen bilgiler ışığında ikinci ihtimalin gerçekleştiği ve yetenekli nişancının VIT ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladığı konuşuluyor!

Unforgiven ise İsveçli bir nişancı. 2018'den beri profesyonel arenada boy gösteriyor. Illuminar Gaming ve SK Gaming Prime takımlarında forma giymiş çaylak bir oyuncu. MAD'in çaylak oyuncuları bulup potansiyellerini ortaya çıkarma başarısına bakacak olursak da Unforgiven'dan büyük işler bekleyebiliriz. Yine kaynaklardan gelen bilgilere göre de bu çaylak nişancı önümüzdeki sene MAD formasını giyecek.

2021 yılında MAD her ne kadar başarı göstermiş olsa da Dünya Şampiyonası'nda istedikleri başarıyı elde edemediler. 2022 sezonu için gelen kadro değişiklikleri bu yüzden olsa gerek. Hali hazırda Carzzy'nin takımdan ayrılacağı konuşulurken bunun yanında Humanoid'in de farklı bir takımla yeni sezona girebileceği konuşuluyor.

Bakalım temsilcimiz Armut'un liderliğindeki MAD gelecek sezon neler yapacak!

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