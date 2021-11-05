İdari izinde ek ders alınır mı? İdari izin ek ders kesilir mi?

İdari izin ek ders kesilir mi? İdari izinde ek ders alınır mı? sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim" açıklamasının ardından İdari izinli öğretmen ek ders alır mı? İdari izinde ek ders ödenir mi, kesilir mi? sorularının cevabı araştırıldı.

İDARİ İZİNDE EK DERS KESİLİR Mİ?

2021-2022 eğitim öğretim yılında Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk 1 haftalık ara tatilde öğretmen seminerleri konusunda Mahmut Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" ifadelerine yer verdi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazıda idari izinde olan öğretmen ve idareciye ek ders ödenmesinin mümkün olmadığını, ödenmiş ise geri istenmesi gerektiğini ifade etti.

İDARİ İZİNDE EK DERS ALINIR MI?

Ara tatili dönemi olan 15-22 Kasım tarihleri arasında öğretmenler idari izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazıda idari izinde olan öğretmen ve idareciye ek ders ödenmesinin mümkün olmadığını, ödenmiş ise geri istenmesi gerektiğini ifade etti.

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