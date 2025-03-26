Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

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İdari izin nedir (Ramazan Bayramı)?

İdari izin nedir (Ramazan Bayramı)?
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Emekçilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." dedi. Peki, idari izin nedir?

Emekçilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." dedi. Peki, İdari izin nedir?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." dedi.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına gelmektedir. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesiyle alınabilir. İdari izin, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir karara bağlıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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