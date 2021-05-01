İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi
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İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen, Geleneksel Çocuk Oyunları Projesinin ilk etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen, Geleneksel Çocuk Oyunları Projesinin ilk etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Çocuklar ile bir araya gelerek gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Yücel CAN şenlikte selam ve takdim konuşması yaparak şunları söyledi;

"Öncelikle ülkemizi ve dünyayı olumsuz yönde etkileyerek insan sağlığını ve hayatını tehdit eden Covid19,Pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu anlamda şenliğimiz süresince ve bu hastalık geçene kadar maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerektiğini, her bir insanın hayatının çok anlamlı ve önemli olduğu kadar başkalarının hayatının da riske atmamanın da önemli olduğu bilincinde olmamız gerekmektedir. Biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik daha birçok yönden bu hastalık dünyayı etkilemektedir. Bu anlamda eğitim-öğretim, oyun gibi birçok etkinlikte başta çocuklarımız olumsuz yönde etkilenmektedir. Bununla birlikte boş zamanları değerlendirememe, hareketsizlik, kilo alma, yaşanan bazı psikolojik sorunlar da Pandemi döneminde rastlanılan üzücü durumların başında gelmektedir. Pandemi döneminin içerisinde bulunduğu bu risklere, sorunlara öncelik vermenin bir diğer yolu da oyunlardır, geleneksel çocuk oyunlarıdır.

Amacımız adeta evinde yalnızlığa hapsedilen, sokağın risklerine maruz kalan, internetin esiri ve bağımlısı olan çocuklarımızı bu olumsuz ortamlardan kurtararak sağlıklı bir nesil yetişmesine katkıda bulunarak aynı zamanda oyunlar vesilesiyle kendini geliştirerek zamanla unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunları bugüne ve gelecek nesillere aktararak tarihin, geçmişin izlerinin fiziksel mesafe olsa da sosyal mesafenin olmadığı manevi birlikteliğin olduğu güzel günlerin yaşatılmasına vesile olmaktır. ve özellikle de Pandemi sürecinde bu oyun ve hediye olarak verilen oyuncaklar çocukların dünyasında önemli bir yere sahip olacaktır."

Programa, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Teşkilat Başkanı Ali Allı, Dernek temsilcileri, proje görevlileri, çocuklar ve aileler katıldı. - ANKARA

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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