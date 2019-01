İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda Yücel Can yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Genel kurul toplantısına idare, bürokrasi temsilcileri ile birlikte çeşitli dönemlerde Valilik, Kaymakamlık yapmış bürokratların yanı sıra diğer STK temsilcileri, iş adamları, toplumun değişik kesimini temsilen katılımcılar ve üyeler katıldı.

Genel Kurulda bugüne kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Yücel Can, İdareci ve Bürokratlar Birliği olarak geleneksel çocuk oyunları ile birlikte özellikle 'Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi'ndeki "kardeşliğe" vurgu yaptı. Can, kardeşlikte rehavet ve rahatlığın olmadığını, mekan sınırında gönül ikliminde beraber olmamız gerektiğini kaydetti. "Biz rengimizi Türk bayrağımızdan aldık. Kırmızı kadar kararlı, iyi niyet adına da saf olan beyaz rengi aldık" diyen Can, "Bayrağımızdaki yıldızların içerisindeki semboller adalettir, samimiyettir, ibadettir, biz bunları aldık. Biz Bedir'den Malazgirt'e İstiklal Savaşına 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na uzanan İslam'ın son kalesi olan Türkiye için bir ruhuz, hizmetkarız, bir neferiz. Biz batı kompleksinden uzak Hılfıl Fudülden, Suffe Ashabına, Ahiler ve Loncalardan bugüne gelen bir hakikatin tarih ile bağrışan değil barışan aydınlık yüzüyüz" dedi.

"İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak liyakatin önemli olduğuna inandık, dolayısıyla koltuğa yapışan değil yakışan idareciler olması gerektiğine inandık" ifadelerini kullanan Can, şunları kaydetti:

"Koltuğun şekil verdiği değil, koltuğa şekil veren idarecilerin olması gerektiğine inandık. Biz dedik ki bizim söylemlerimiz farklı olacak, bizim en büyük problemimiz samimiyet, sadakat, vefa, hürmet ve güven bunalımıdır. Bizim bu ilkelerimiz içerisinde Biz Birlikte Güçlü olmalıyız dediğimizde sadece 81 vilayeti kastetmedik. Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Yemen, Myanmar'ı Mısırdaki Mursiyi, İslam Alemini, dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimizi, hatta bütün insanlığı ve umut olan Türkiye'yi kastettik."

Çanakkale ruhuyla çalışmaya gayret ettiklerini belirten Yücel Can, 15 Temmuz'a da vurgu yaparak, o gece diğer vatansever STK'larda olduğu gibi İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak hain darbeye karşı durduklarını, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla nöbet görevini arkadaşlarıyla ve temsilcilerle birlikte yerine getirdiklerini belirtti. "Kardeşlik ayrıştırmayla değil, birleştirmeyle olur" diyen Yücel Can, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Diyarbakır'da Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi ile ilgili yapılan çalışmaları da anlattı.

Konuşmanın ardından seçime geçildi. Katılımcıların tüm oyunu alan Yücel Can İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanlığına yeniden seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA