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İdare Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Bilgin'den Rektör Karakaş'a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
İdare Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Bilgin'den Rektör Karakaş'a Ziyaret

Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Bilgin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

KONYA (Habermetre) - Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Bilgin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Karakaş, nazik ziyaretleri nedeniyle misafirine teşekkür etti.

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