'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi - Haberler
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'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinin yöresel lezzeti 'tonus' köftesi, görünümü ve malzemesiyle 'içli' köfteyi andırıyor.

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinin yöresel lezzeti 'tonus' köftesi, görünümü ve malzemesiyle 'içli' köfteyi andırıyor. Düğün ve sünnetlerde pişirilen 'tonus' köftesi, özellikle ramazan ayında da baş yemek olarak sofralarda yer alıyor.

Sivas mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 'tonus' köftesi, yörede 'yayla köfte' olarak da biliniyor. Koyunun kuyruk yağı, bulgur ve et kullanılarak yapılan köfte, bölge halkı tarafından sevilerek tüketiliyor. Etle yoğurulan bulgurun içine kuyruk yağı koyulup, küçük toplar haline getirilen köfte, suda kaynatılarak pişiriliyor. 'Tonus' köftesi, düğünlerde, sünnetlerde ve özellikle ramazan ayında baş yemek olarak sofralarda yer alıyor. 'Tonus' köftesine, ilçeye ziyarete gelenler de rağbet gösteriyor. Altınyayla Kadın Kooperatifi çalışanı Zeynep Yerlikaya, "'Tonus' köftesi içerisinde bulgur ve et olan bir köftemizdir. Çok meşhurdur. Düğünlerimizin olmazsa olmaz bir yemeğidir. Küçük küçük toplar halinde köfteleri sıktıktan sonra önceden hazırlanan kuyruk yağı ile doldururuz daha sonra ise onları küçük küçük top haline getiririz. Kaynatarak pişirdikten sonra servisi yapılır. Lezzeti meşhurdur ve tadan mutlaka bir daha yemek ister" dedi.


'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

'İçli' ile görünümü aynı tadı farklı; 'tonus' köftesi

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
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