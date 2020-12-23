İclal Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İclal Aydın kitapları!

Ünlü oyuncu kitaplara, şiire ve sanata olan sevgisiyle bilinmektedir. İclal Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İclal Aydın kitapları!

İCLAL AYDIN KİMDİR?

Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. Bir yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar. İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesi'nde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması nedeniyle yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, kurslara katıldı. 1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye dönen İclal aydın, 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Ayna grubunun ölünce sevemezsem seni klibinde rol aldı. Kadrosunda yer aldığı Sıcak Saatler dizisibüyük beğeni topladı. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında kadınlara yönelik program sundu. Bir süre Kanal D'de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Aydın, üç evlilik gerçekleştirdi ve Lal Başbuğ adında bir kızı bulunuyor.

İCLAL AYDIN KİTAPLARI!

KİTAPLARI

2001 - Hayat Güzeldir

2003 - Bitmiş Aşklar Emanetçisi

2004 - Yaz Bitmesin

2005 - Gördüğüme Sevindim

2009 - Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken

2013 - Aşk ve Acı

2013 - Bir Cihan Kafes

2018 - Üç Kız Kardeş

2019 - Kalbimin Can Mayası

2019 - Unutursun