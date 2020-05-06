İçişleri Bakanlığı yardım toplamayı yasaklayınca, o belediyeden farklı yöntem
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İçişleri Bakanlığı yardım toplamayı yasaklayınca, o belediyeden farklı yöntem

İçişleri Bakanlığı yardım toplamayı yasaklayınca, o belediyeden farklı yöntem
06.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:00

Korona virüs sürecinde İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplamasını yasaklayınca Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, farklı bir yöntem buldu.

Korona virüs sürecinde İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplamasını yasaklayınca Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, farklı bir yöntem buldu. Belediye, muhtarlar ve akil adamlar sayesinde tespit edilen yardıma muhtaç kişileri, yardım etmek isteyenler ile buluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs sürecinde belediyelerin yardım toplamasını yasaklayınca, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik farklı bir yöntem buldu. Çelik, korona virüs sonrası yardıma muhtaç olan aileler ile hayırseverleri buluşturuyor. Sosyal yardım kampanyasından faydalanamayan kişiler için başlatılan 'İyilik Bulaşıcıdır' hareketi büyük ilgi görüyor. Belediye, muhtarlar ve mahallelerin akil adamları aracılığıyla yardıma muhtaç olan kişileri tespit ediyor. Başkan Birsen Çelik hazırladığı kağıt çekleri yardıma muhtaç olan bu kişilere veriyor. Başkan Birsen Çelik, çeklerin farklı kullanılmasının önüne geçmek için ise imzasını atmayı ihmal etmiyor. Çekler ile ihtiyaçlarını alan vatandaşların yaptıkları masraflar ile hayırseverler tarafından ödeniyor.

Projenin amacı ve işleyişini anlatan Bozkurt Belediyesi Başkanı Birsen Çelik, "Malum bulaşıcı bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu karantina ve pandemi döneminde çok mağdur olan vatandaşımız oldu. Devletin yardım ettiği vatandaşlarımız var, sosyal yardımlaşma ve vefa grubu ile yardım edilen vatandaşlar var. Soysal yardımlaşma kapsamında olmayan vatandaşlarda var. Örneğin karşıda bir kahvehanemiz var. o kahvehanemiz Bozkurt'un en iyi işleyen kahvehanesiydi. 2 tane gündelik çırak çalışırdı. Günlük yevmiyesi 70 TL ve 3 aydır çalışmıyor. Günlük 70 TL ile gününü kurtarıyordu o arkadaşımız. Bu vatandaşların tespitin yaptık. Dükkanı kapatılan esnaf arkadaşlarımızın çıraklarından sözleşmeli öğretmenlerimizin durumlarına varıncaya kadar hepsinin listesini çıkarttık. Bu yaptığımız iyilik hareketinden kendi esnafımız yararlansın istedik" dedi.

"Gıda, manav ve kasap çekleri hazırlıyoruz"

Yapılan yardımlara göre manav, kasap ve market çekleri hazırlandığını, ihtiyaç sahibi kişilere nakit ya da kuru gıda yerine bu çekler verilerek ihtiyaca göre alışveriş yapılmasının sağlandığını söyleyen Çelik, "Mahallemizdeki bakkalımız, kasabımız ve manavımız ile bir anlaşma yaptık. Yurt dışından dahi katılan yardımsever arkadaşlarımız yardım etmek istedikleri miktarı gönderiyorlar. Bizde gönderilen miktara göre çekler hazırlıyoruz. Gıda, manav ve kasap çekleri hazırlıyoruz. Sanırım 400'e yakın gıda paketi dağıttık. Gıda paketleri kuru gıdadan oluşur. Oysa o evin ihtiyacının ne olduğunu biz bilmiyoruz. Belki çocuk bezine ihtiyacı var, belki süte ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"İyilik hareketi çığ gibi büyüdü"

Şu ana kadar yapılan yardımlarda ine yakın vatandaşa yardım sağlandığını belirten Başkan Çelik, "O nedenle bu iyilik hareketi çığ gibi büyüdü. Şu ana kadar bine yakın vatandaşımıza ulaştık. Muhtarlarımız ya da o mahallenin akil adamları oluyor. İsim ve bilgileri bizlere ulaştırıyorlar. O bilgileri derleyip toparladıktan sonra harekete başladık. 1 aydır çok yoğun bir şekilde hareketimiz çığ gibi büyüdü. Biz sadece belediye olarak yardımsever vatandaşlarla yardım edilecek vatandaşı esnafımızla buluşturuyoruz. Gönlü yüce, vatansever vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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