İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi! Sokağa çıkma yasağı akşam kaçta başlıyor? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma yasağı genelgesi! 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi! Sokağa çıkma yasağı akşam kaçta başlıyor? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma yasağı genelgesi! 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi! Sokağa çıkma yasağı akşam kaçta başlıyor? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı düşük ve orta riskli ilerde 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

20 YAŞ YASAĞININDEVAM ETTİĞİ İLLER

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)