İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
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İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
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Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve geri dönmeyen 43 kişinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın gri pasaport soruşturması başlattığı 6 belediyeden biri olan İYİ Partili Yerköy Belediyesi, Polonya'ya gönderilen folklor ekibinin eksiksiz olarak geri döndüğünü açıkladı.

AK Partili Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından yurtdışına gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesinin yankıları sürüyor.

Almanya'ya gri pasaportla insan kaçakçılığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı, CHP'li Balıkesir'in Gömeç, Adıyaman'ın Gölbaşı ile Burdur'un Yeşilova, İYİ Partili Yozgat'ın Yerköy, HDP'li Şanlıurfa'nın Suruç ve AK Partili Ordu Korgan belediyelerine soruşturma başlattı.

"İZİNLER VALİLİKTEN ALINDI"

İYİ Partili Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da iddialar sonrası yaptığı yazılı açıklamada, 15-21 Temmuz 2019 tarihinde, Polonya'da düzenlenen "Folk Festivali" organizasyonuna Türkiye'yi temsilen katılan Yerköy Belediyesi Anadolu Folklor Vakfının dansçı ve müzisyenlerinin yurt dışına çıkmaları için gerekli izinlerin, Yozgat Valiliğinden alındığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
Ferhat Yılmaz

"EKSİKSİZ GERİ DÖNDÜLER"

Polonya'daki organizasyona katılan folklor ekibinin yarışmada festival birincisi olarak Türkiye'ye eksiksiz döndüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Polonya'da düzenlenen bu festival için ilçemiz ve Yerköy Belediye Başkanlığımız adına ne şahsım ne de kurumumuzla ilgili hiçbir kişi söz konusu grupla birlikte yurt dışına çıkmamış ve bu vakıftan Yerköy Belediyesinin hiçbir maddi talebi ve kazancı olmamıştır. Söz konusu folklor ekibimiz, ülkemize döndükten sonra Kırşehir Valiliği ve Belediyesinin birlikte düzenlemiş oldukları Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir Cacabey Meydanı'nda bir gösteri düzenlemişlerdir."

İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
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