İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 1064 noktada uygulaması sona erdi, 34 yerleşim yerinde devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 1064 noktada uygulaması sona erdi, 34 yerleşim yerinde devam ediyor

19.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:19
İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 1064 noktada uygulaması sona erdi, 34 yerleşim yerinde devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan karantina açıklamasında, "Bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Toplam 70 ilimizdeki 1.064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, bazı bölgelerde koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinalarla ilgili önemli bir kamuoyu açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir.

"1064 NOKTADA KARANTİNA SONA ERDİ"

Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir"

İlgili Haberler

MSB: Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi
MSB: Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur
KKTC'de oy verme işlemi sona erdi
KKTC'de oy verme işlemi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Derviş Zaim Caner Cindoruk
Spor Samatta Ozan Kabak Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 1064 noktada uygulaması sona erdi, 34 yerleşim yerinde devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 13:22:30. #1.15#
title