İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 1064 noktada uygulaması sona erdi, 34 yerleşim yerinde devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan karantina açıklamasında, "Bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Toplam 70 ilimizdeki 1.064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir" denildi.