İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları" konulu bir genelge gönderdi. Genelgeye göre; ülkeye giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacak.

11.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:37

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının sınır kapılarımızdan giriş çıkışları" konulu genelgeye göre, ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak, semptom görülenlere ise ücretsiz koronavirüs testi yapılacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge 81 İl Valiliğine, Hudut Kapısı Mülki İdare Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Genelgede, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişi ile vatandaşların Türkiye'den çıkışı konularının değerlendirildiği belirtildi.

"TAMAMINA SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK"

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş-çıkışlarını düzenleyen ilgi genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş-çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinesinde yönetilecektir. Ülkemize giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacaktır. Sağlık kontrolü sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz olarak PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir. Bu çerçevede ülkemize giriş-çıkışlar başta Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş-belirlenecek tedbirlere uyulması kaydıyla yapılacaktır."

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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