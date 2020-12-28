İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi
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İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi

28.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:46

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği ve belediyenin eski dönemine ait bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını ihbar kabul etti ve konuyu araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulunun bazı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları üzerinde çalıştığı, 40 civarında ihale dosyasında usulsüzlük ve kamu zararına yönelik bulgulara ulaşıldığına dair açıklamalarını ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

GÖREV VE YETKİ MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU'NDA

Konuyla ilgili Bakanlık onayında, "1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260/1-ç maddesi gereğince mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapma görev ve yetkisinin Mülkiye Teftiş Kuruluna verildiğine ve mahalli idarelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan her türlü iddianın titizlikle incelenmesinin Bakanlığın sorumlulukları arasında yer aldığı" vurgusu yapıldı.

MÜFETTİŞLER İBB'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacakları öğrenildi. Müfettişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden iddiaya konu dosyaları istemesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
: sonucu şimdiden belli değil mi. . . bu memlekette iş yapana aferin denir mi. bendensen herşey mübah yok beni eleştirirsen vay haline politikası. . . . ben halk olarak ikisini de inanmıyorum. . . doğruyu yanlış yanlışı doğru yapabiliyorlar. . . tek doğru yok bu memlekette. . . .
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EKO: icraata bakar vatandaş ihbara değil
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EKREM İMAMOĞLU BENİM BAŞKANIMM: BAŞKANIM SEN ÇOK DÜRÜST VİCDANLI MERHAMETLİ MÜKEMMEL ADAMSIN SENİ ÇOOK SEVİYORUM . KALBİ YÜREĞİ GÜZEL ADAM BAŞKANIM..
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