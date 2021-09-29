İçişleri Bakanlığı: 'Eren-13 operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve... - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "Eren-13 operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Haber: İçişleri Bakanlığı: 'Eren-13 operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve... - Haberler
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