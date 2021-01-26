İçişleri Bakanlığı'ndan 'Uludağ' genelgesi! Toplum sağlığını tehlikeye atacak etkinlikler yasak
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Uludağ' genelgesi! Toplum sağlığını tehlikeye atacak etkinlikler yasak

26.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:22

İçişleri Bakanlığı, Uludağ'daki tepki çeken görüntülerden sonra, kayak otellerine genelge gönderdi. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmeleri engellenecek, tesislerde saat 22.00'den sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/tesisleri ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede, konaklama tesislerine yönelik daha önce illere gönderilen genelge ile uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendiği hatırlatıldı. Bu genelge ile Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği, bu tesislerde sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.

"TOPLUM SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILIYOR"

Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesisleri için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığının görüldüğü ifade edildi.

KAYAK OTELLERİ DE KISITLAMA TEDBİRLERİNE UYMALI

Genelgede, kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları vurgulanarak, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

  • İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanması sağlanacak.
  • Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak. Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
  • Konaklama tesisleri için getirilen 'açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi' kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.
  • Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenecek.
  • Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenecek, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenecek.
  • Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanacak. Konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımı sağlanacak. Her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeni sağlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.
  • Kayak otelleri ve tesislerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulması hususunun valilik ve kaymakamlıklarca il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetlenecek.
  • Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
  • Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.
  • Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Uludağ' genelgesi! Toplum sağlığını tehlikeye atacak etkinlikler yasak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
METEHAN: Çok mu zordur denetim ekipleri kurulup denetleme yapılması. Bu kadar çok iş arayan varken işte iş kolu buyrun. Kurun denetim ekipleri. Denetlesinler ya da var olanlar yatmasın ekiplere yeni kişiler alın. 10 kişilik işi 1 kişiye dayatmanın anlamı yok. Zaten bu yüzden işsizlik çok.
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..........: Anlaşılan aşıda bu sorunu çözemeyecek!
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KÜRESELLEŞME EKONOMİSİNDE: Parası olan aşısını olup tatil yapabilmeli. .
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