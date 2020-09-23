PKK'da çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162'ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.