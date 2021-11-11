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Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'da 718 personelle 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

HATAY (DHA) - Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'da 718 personelle 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel görev alıyor.  Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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