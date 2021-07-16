Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Güneysu ilçesinde incelemelerini sürdürüyor

Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu moloz temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu moloz temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlar daha sonra esnafları gezerek esnafların, talep ve şikayetlerini dinlerken, hayatın normale dönmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten 3 bakan, daha sonra afette hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

(Ahmet Bilge-Furkan Abrek Ünal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı