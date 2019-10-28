28.10.2019 13:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Öldürülen Bağdadi ne kadar terörist ise Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir"

Süleyman Soylu:

"Türkiye şu an orada bulunuyor olmasaydı, orası ya PKK'nin ya da DEAŞ'ın çöplüğü haline gelecekti"

"Avrupa'da şu ana kadar 600'ün üzerinde şiddete dayalı gösteri yaptılar. Kendi planları tutmayınca köpeklerini vatandaşlarımıza saldırtıyorlar"

Kaynak: İHA