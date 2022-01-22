İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat'ta temaslarda bulundu

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Midyat ilçesinde temaslarda bulundu, ziyaretler yaptı.

Bakan Soylu, beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Başkanı Faruk Kılıç ile Midyat'a geçti.

Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret eden Soylu, burada şeref defterini imzaladı, Mehmetçik ile fotoğraf çektirdi.

Midyat Belediyesini de ziyaret eden Soylu, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile görüştü, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra, bir süre önce vefat eden Abdulkadir Nas'ın ailesini ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti.