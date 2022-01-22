İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat'ta temaslarda bulundu - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat'ta temaslarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat'ta temaslarda bulundu
AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Midyat ilçesinde temaslarda bulundu, ziyaretler yaptı.

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Midyat ilçesinde temaslarda bulundu, ziyaretler yaptı.

Bakan Soylu, beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Başkanı Faruk Kılıç ile Midyat'a geçti.

Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret eden Soylu, burada şeref defterini imzaladı, Mehmetçik ile fotoğraf çektirdi.

Midyat Belediyesini de ziyaret eden Soylu, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile görüştü, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra, bir süre önce vefat eden Abdulkadir Nas'ın ailesini ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

Mahmut Demirtaş, Süleyman Soylu, AK Parti, Mardin, Güncel, Haber

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