İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
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İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Bingöl Valilik binasında şeref defterinin imzalaması Güvenlik toplantısına BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik toplantısına katılmak için Bingöl'e geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Bingöl Valilik binasında şeref defterinin imzalaması

Güvenlik toplantısına BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik toplantısına katılmak için Bingöl'e geldi. Soylu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. (2)

İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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