İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Bingöl Valilik binasında şeref defterinin imzalaması Güvenlik toplantısına BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik toplantısına katılmak için Bingöl'e geldi.
Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Bingöl Valilik binasında şeref defterinin imzalaması
Güvenlik toplantısına BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik toplantısına katılmak için Bingöl'e geldi. Soylu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya