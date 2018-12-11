İçişleri Bakanı Soylu Yunan Yetkililerle Meriç Nehri ve Akdeniz'deki Göç Dalgasını Konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı için gittiği Fas'ın Marakeş kentinde Avrupa Birliği Göçten Sorumlu Komisyoneri Dimitris Avramopoulos ve Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Vitsas ile bir araya geldi.