İçişleri Bakanı Soylu Yaralı Koruma Polisi Yiğit Can Köksal'ı Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırının ardından yaralanan koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ziyaret ederek, yetkililerinden bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırının ardından yaralanan koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ziyaret ederek, yetkililerinden bilgi aldı.