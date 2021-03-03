İçişleri Bakanı Soylu, valilerle Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri değerlendirdi Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, illerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk durumunu gösteren haritada, tüm illeri "düşük riskli" hale getirme, mevcut "düşük riskli" illerin durumunu da koruma yükümlülüklerinin bulunduğunu söyledi.

Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) 81 ilin valisiyle telekonferans yöntemiyle görüştü.

Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Soylu, salgın sürecini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 gün önce açıkladığı yeni dönemle ilgili adımları ve alınacak tedbirleri gözden geçirmek üzere toplantı yaptıklarını dile getirdi.

Soylu, daha önce tecrübe etmedikleri bir afet türüyle yaklaşık 1 yıldır mücadele halinde olduklarını belirterek, salgın nedeniyle hem can kayıplarının yaşandığına hem de ülke olarak ciddi maliyetle karşı karşıya kalındığına işaret etti.

"Acilen makul seviyelere indirmemiz gereken bir mesele"

Soylu, "1 yıl içinde şu ana kadar 28 bin 706 vatandaşımızı kaybettik. Dolayısıyla başka ülkelere kıyasla istatistiki olarak bir başarımız olduğu doğrudur. Süreci iyi yönettiğimiz, iyi dayandığımız doğrudur. Ancak karşımızda canımızı acıtan ve acilen makul seviyelere indirmemiz gereken bir mesele olduğu da hepimizin bildiği bir gerçektir." dedi.

Kovid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" dönemine girildiğini anımsatan Soylu, İllere Göre Risk Durumu Haritası'nın da kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bu haritanın her yerini mavi yapma yükümlülüğümüz var. Mevcut mavileri de koruma yükümlülüğümüz var. Çünkü sürecin başından beri her ilin vaka durumunun sürekli değiştiğini defalarca gördük. Hatırlayın, salgın başladığında herkes, güvenli yer diye Karadeniz'e gidiyordu. Oysa şimdiki durum malum. Dolayısıyla hiçbir yerde rehavete kapılmamak durumundayız. Bu yeni döneme, ülke genelinde 'Kontrollü Normalleşme' adını verdik. İçişleri Bakanlığı açısından da bu yeni dönemde, 'Dinamik Denetim Modeli' olarak adlandırdığımız yoğunlaştırılmış denetimler için adımlar atacağız. Rehberliği esas alan yoğun bir alan yönetimi, görünürlük ve ısrar, yarından itibaren yeni karakterimiz olacak."

Ülke genelinde 260 bin personelle denetim yapacaklarını aktaran Soylu, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali, kaymakam, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanlarının yarın sahada olacaklarını açıkladı.

Medya görünürlüğünü ve toplumsal farkındalığı olabildiğince arttırmak istediklerini ifade eden Soylu, salgın denetimleri açısından bir hareketlilik ortaya koymanın gerekliliğini vurguladı.

Vatandaşları uyarmaya yönelik anonslara devam edilmesini isteyen Soylu, bunda temel hedeflerinin, vatandaşların, kendilerini temizlik, maske, mesafe ve diğer kurallara uyma zorunluluğunda hissetmesi olduğunu belirtti.

Soylu, "Dinamik Denetim Dönemi"nin en önemli özelliklerinden birinin, yereldeki tüm faktörleri işin içine katmak olduğuna dikkati çekerek, yereldeki tüm kamu yöneticilerinin mutlaka denetimlere katılması gerektiğini ifade etti.

"Denetimler, rehberlik esasıyla yapılacak"

Vali ve kaymakamları istisnasız her gün, yarından itibaren başlayacak denetimlerde görmek istediklerini dile getiren Soylu, "Bizim denetimlerimiz, rehberlik esasıyla yapılacak denetimlerdir. Ama yaptığımız rehberliği ve uyarıyı suistimal edecekler çıkacaktır, ısrarla kuralları uygulamak istemeyenler çıkacaktır. Bu konuda yapılması gereken de kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmektir. Bunu gerçekleştirmekle sorumluyuz." diye konuştu.

Denetim işini sadece polis ve jandarmaya bırakmayıp belediye zabıta personeli ve il özel idareleri personelinden oluşan ekiplerin sürece dahil edileceğini ve meslek odalarından da bu konuda istifade edileceğini anlatan Soylu, bunun denetime yerelde güç katacağını söyledi.

Bu sayede bir denetim seferberliği başlattıklarını belirten Soylu, "Bu denetimlerde teknolojiyi yoğun olarak kullanmaya gayret gösterelim. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından da bu anlamda istifade ederek, kural ihlallerini tespitte bu teknolojiyi kullanmaya gayret edelim." dedi.

"O haritayı mavi yapmak zorundayız"

Nisan ayının sonuna kadar birinci önceliklerinin bu olacağına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer vakalar artarsa açıkça söyleyeyim bunun sorumlusu, sosyal medyadan ya da kamuoyunda 'Dükkanlarımız açılsın' diye sürekli bu konuyu ısrar haline getirenler değil biz oluruz. Zaten bir açık görsem de bunu dillendirsem diye düşünenlerin 'aport'ta olduğunu bilmenizi istiyorum. Topyekun sorumluluğumuzdur. O haritayı mavi yapmak zorundayız. Tedbirleri gevşettiğimiz her durumda vaka sayılarının artışını hep birlikte müşahede ettik, gördük, deneyimledik. Dolayısıyla bu kez buna imkan vermeden sıkı bir saha denetimiyle inşallah bu meseleyi tümden bitirmek istiyoruz."

Daha önceki lokal başarılar ve olumlu saha sonuçlarının kendilerine bu umudu verdiğini vurgulayan Soylu, bu musibeti en kısa sürede alt edip normal hayata dönme temennisinde bulundu.

Soylu'nun konuşmasının ardından İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık sunum yaptı.

Toplantıda, İçişleri Bakan yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici